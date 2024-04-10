الدكتور مجدي بدران: يجب تلافي ثلاثي السموم الشهير في عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية، ضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية الحالية، والأجواء المائلة للبرودة، خاصة مرضى الحساسية، مشددا على أهمية تناول علاج أمراض الحساسية، وارتداء الملابس المناسبة، لا سيما في فترات الليل، فضلا عن اتباع الإجراءات الوقائية، كعدم التلامس أثناء المصافحة أو عدم التقبيل، إضافة إلى ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة النيل للأخبار، أن هناك ثلاثي السموم الشهير في عيد الفطر المبارك، الذي يتمثل في السكر العالي والدهون، وتناول كميات كبيرة من الطعام؛ إذ يشكلون خطرا بالغا على صحة الإنسان، مؤكدا ضرورة تناول الفاكهة والسلطات الخضراء قبل الطعام.

مجدي بدران يحذر من تناول الرنجة والفسيخ

وحذر عضو الجمعية المصرية للحساسية، من تناول الأسماك المملحة كـ«الرنجة والفسيخ»؛ إذ ترفع ضغط دم الإنسان، إضافة إلى تأثيرها على أجهزة كثيرة للغاية في الجسم، موضحا أن طريقة تصنيع الفسيخ تؤدي إلى زيادة تركيز مادة الهيستامين.

وشدد مجدي بدران، على أن «مادة الهيستامين تسبب الحساسية (الهرش)، والعطش، علاوة على ضيق التنفس وانخفاض الضغط، إضافة إلى سيلان الدموع والأنف، واحمرار الجلد، وانقباض في الشعب الهوائية، وحرقان في الفم وصداع»، مؤكدا أن تناول كميات كبيرة للغاية من الأطعمة المملحة كالفسيخ، قد تصيب الإنسان بتسمم، خاصة لدى الأطفال.