مجدي بدران: 78 إنسانا يموتون حول العالم كل دقيقة بسبب الأمراض غير السارية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مهمة جدا، لأنها تبحث عن أمراض القلب والسرطانات والسكري والأمراض التنفسية وغيرها، وهي الأمراض الأكثر فتكا في العالم.

وأضاف بدران، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»: «هذه الأمراض تشمل بعض العوامل التي تجعلها تحدث مثل الأمراض التي تنتج عن العوامل الوراثية والوظيفية والبيئية والسلوكية، حيث يمكننا التحكم فيها ومنع الأمراض المزمنة وهي الأمراض غير السارية».

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «الأمراض غير السارية أصبحت موجودة بين الأسر، فالأب والجدة والأولاد مصابون بها وهذه خطيرة جدا، وتؤثر في الأداء العقلي والدراسي والإنتاج، وفي كل دقيقة يموت في العالم 78 إنسانا نتيجة لهذا النوع من الأمراض، وبالتالي، فإن اهتمام الدولة المصرية بها بادرة حضارية غير مسبوقة».

وأكد، أن الدولة المصرية لديها 14 مبادرة رئاسية تتبع مبادرة 100 مليون صحة، كما قدمت مصر خدمة الطب السريع والطب المتنقل، حيث يحصل المواطن بموجب هذه الخدمة على الخدمة العلاجية أينما كان وفي أي وقت.