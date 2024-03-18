«مارسوا الرياضة قبل الإفطار بساعة».. مجدي بدران يقدم روشتة صحية لشهر رمضان

قدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عدة نصائح للتعامل مع التغيرات المناخية التي تعيشها البلاد الآن، موضحًا، أن المسنين وذوي الأمراض المزمنة المهملة أو غير المستقرة والأطفال الصغار والحوامل ومصابي الربو والحساسية وكل مصابي نقص المناعة والمدخنين عليهم الاحتياط أكثر من أي فئة أخرى.

وأضاف «بدران»، في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»: «يفضل عدم الخروج من المنزل في حال وجود الأتربة، وإذا خرجنا يجب أن نرتدي الكمامة، ويجب أن نتمتع بثقافة العدوى، لأن العدوى انتقالها سهل وبالتالي يمكننا تجنبها من خلال عدة طرق مثل عدم لمس الأسطح مثل المكتب أو مقابض الأبواب والشبابيك إلا بعد تنظيفها بالمطهرات، كما يجب أن نزيد المسح والغسل أفضل من الكنس حاليا».

وتابع عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية: «قبل لمس الأنف والفم والعين علينا أن نطهر أيدينا ونغسلها بالمياه والصابون، وينصح بممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة، وهذا يجعلنا نتخلص من السموم، وباستمرار هذه العادة حتى نهاية شهر رمضان فإننا نكتسب مناعة قوية ومميزة للغاية».

وحول التغذية، قال: «هذا الأمر مهم جدا، فيجب أن نعي ما نأكله في الإفطار أو السحور، فلا يجب أن نتناول ملح أو سكر زائد أو مقليات أو بهارات كثيرة، وألا نكرر مصدر واحد في الإفطار، وألا نفرط في أكل العيش والمكرونة والأرز في نفس الوقت، ويجب أن نستخدم الألياف مثل السلطة والفاكهة لمنع ارتفاع السكر والدهون بعد الأكل لتعزيز المناعة وتقلل الحساسية».

وأكد، أنه يجب تغيير عادات النوم في شهر رمضان للأفضل وليس الأسوأ، فيمكن أن ننام مرة واحدة أو مرتين، وبخاصة أن قلة النوم تضعف المناعة.