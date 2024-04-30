حدث ليلا: مقتل 608 جنود إسرائيليين وأمريكا تشتعل ونتنياهو يفقد السيطرة على الجيش

شهد العالم ليلة مليئة بالأحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تنوعت أخبارها ما بين حرب غزة، واعتراض الجنود والقادة في إسرائيل على أوامر نتنياهو، واشتعال أزمة في أمريكا تشتعل بعد مظاهرات الطلاب واعتصامهم في حدائق الجامعات الأمريكية.

الجنود يعترضون على أوامر نتنياهو

اعتراض جنود الاحتلال الإسرائيلي على أوامر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستعداد للعملية باجتياح مدينة رفح قطاع غزة، وأيضًا عارضه بعض القادة والمسؤولين.

أشارت قناة «12» الإسرائيلية، إلى اعتراض 30 جنديَا من لواء المظليين الاحتياطيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه العملية، وأبلغ الجنود قادتهم بأنهم لن ينضموا إلى وحدتهم لأنهم «لم يعودوا قادرين على ذلك».

وزعم مسؤول من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رفض الجنود للاستعداد إلى العملية، لن يمنع مشاركة عناصر الاحتياط، ولن يؤثر سلبيًا على العمليات العسكرية.

وصرّح أحد قادة قوات الاحتلال، بأنه تلقى العديد من الرسائل من جنوده، يعبرون عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح.

وفي نفس السياق، أشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ووزير المالية، بتسرائيل سموتيريتش، عارضا نتنياهو على محاولته لإلغاء صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

مقتل 608 ضباط وجنود بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وعلى جانب آخر، اشتبك الاحتلال الإسرائيلي مع الفصائل الفلسطينية، مما تسبب في خسائر في صفوف الاحتلال وقتل 2 من جنوده خلال المعركة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ووفقًا للإحصائية، فإن عدد قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر وصل إلى 608 ضباط وجنود.

فيما يزعم الاحتلال أنه ينوي جاهدًا أن يدمر ويعطل البنية التحتية في قطاع غزة، وأن قواته فتشت ودمرت نفقين هجومين في منطقة بيت حانون.

أمريكا تشتعل من قبل المتظاهرين

وخرجت مظاهرات أمريكية في عدة جامعات من قبل الطلاب تعبيرًا عن رفضهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، ليقوم المتظاهرون بنصب الخيام داخل حدائق الحرم الجامعي، فتتدخل الشرطة وتعتقل بعضهم، كما فصلت مؤسسات تعليمية العديد من طلابها، وسط غضب الرأي العام.

وأصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، تحذيرًا جديدًا للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة تكساس، مهددًا بإلقاء القبض عليهم إذا نصبوا خيام جديدة في حرم الجامعة.

في مدينة أوستن بتكساس بإحدى الجامعات، اعتقلت الشرطة الأمريكية المتظاهرين الذين يتجمعوا للاحتجاج دعمًا لفلسطين وشعبها.

كما صرحت جامعة كولومبيا، بأنّها بدأت بفصل الطلاب المتظاهرين كجزء من جهودها، لمحاولة ضمان سلامة الحرم الجامعي.

وفي سياق متصل، نظم طلاب جامعي كاليفورنيا إرفين وكاليفونريا ريفرسايد، مظاهرات واعتصامات مفتوحه دعمًا للفلسطينيين، كما عبروا عن رفضهم القطاع لأفعال الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، وصرحت الشرطة الأمريكية أنها اعتقلت مئات الأشخاص كما أزالت الخيام من حدائق الحرم الجامعي، لكن سرعان أعادها المتظاهرون مرة أخرى.