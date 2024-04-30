«أمريكا تشتعل».. خيام في الجامعات واعتصامات لدعم فلسطين واعتقالات بصفوف الطلاب

انطلقت المظاهرات الأمريكية في عدة جامعات تعبيرًا عن رفض الطلاب لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة، فيما نصب المتظاهرون الخيام داخل حدائق الحرم الجامعي، ما أدى إلى تدخل الشرطة واعتقال بعضهم، كما فصلت مؤسسات تعليمية العديد من طلابها، وسط غضب الرأي العام، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

مظاهرات أمريكا

أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، تحذيرًا جديدًا للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة تكساس، مهددًا بإلقاء القبض عليهم إذا نصبوا خيام جديدة في حرم الجامعة.

وجاء في تصريح نشره على منصة «إكس»: «لن يتم السماح بنصب المخيمات، وبدلاً من ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين».

وفي وقت سابق، صرح الإعلام الأمريكي، بأن الشرطة في مدينة أوستن بتكساس بدأت في حملة اعتقال المتظاهرين الذين يتجمعوا للاحتجاج دعمًا لفلسطين في إحدى الجامعات.

وصرحت جامعة كولومبيا، بأنها بدأت بفصل الطلاب المتظاهرين كجزء من جهودنا، لمحاولة ضمان سلامة الحرم الجامعي.

الطلاب المتظاهرين يطالبون بعدم الاستثمار مع أي شركة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي

وفي سياق متصل، نظم طلاب جامعي كاليفورنيا إرفين وكاليفونريا ريفرسايد، مظاهرات واعتصامات مفتوحه دعمًا للفلسطينيين، كما عبروا عن رفضهم القطاع لأفعال الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

وفي الأسبوع الماضي، صرحت الشرطة الأمريكية بأنّها ألقت القبض على أكثر من 100 شخص، كما أزالت خيام المعتصمين من حديقة الحرم الجامعي من كولومبيا في مانهاتن، ولكن سرعان ما أعادها بعض المتظاهرين.

وتعتقل السلطات والشرطة الأمريكية مئات المتظاهرين في الجامعات الأمريكية المختلفة؛ بسبب أن الطلاب طالبوا بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعدم دعه في شراء أسلحة تقتل أطفال غزة.