أول رد رسمي من «الصحة» بشأن حقيقة أعراض لقاح أسترازينيكا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنّ أعراض لقاحات كورونا الجانبية التي سجلتها مصر حتى الآن عادية للغاية، ورد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم نتيجة دخول جسم غريب له، موضحا أنّ الأحاديث التي انتشرت بشأن وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا لا تستدعي القلق.

الأعراض الجانبية للقاح أسترازينيكا

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ بيان شركة أسترازينيكا واضح جدا والأعراض التي تم الكشف عنها وتتمثل في تجلط الدم نادرة الحدوث، وقد تظهر على 3 حالات من كل مليون حالة حصلت على اللقاح، لافتا إلى أنّ نسبة حدوث العرض بعد التطعيم تقترب من نسبة حدوث التجلط دون الحصول على التطعيم.

رد وزارة الصحة عن وجود أعراض جانبية للقاح استرازنيكا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الجهات المختصة بشأن التطعيمات لم توصِ حتى الآن بوقف الحصول على لقاح أسترازينيكا، وفيما يتعلق بالشأن المصري أكد أنّ مصر حتى الآن لم تسجل أي أعراض جانبية للقاحات كورونا بأنواعها المختلفة، ولا يجب التخوف خاصة وأنّ الفيروس أخطر بكثير من الأعراض المذكورة.

بيان شركة أسترازينيكا

وأصدرت شركة أسترازينيكا بيان أمس، صرحت فيه بأنّ لقاح أسترازينيكا له آثار جانبية نادرة الحدوث، لكنه آمن وفعال وفوائد الحصول عليه تفوق الآثار الجانبية المحتملة.