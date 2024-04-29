«المصل واللقاح»: الآثار الجانبية لعقار أسترازينيكا لا ترتقي لحد الخطورة

كشف الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات في المصل واللقاح، عن حقيقة وجود بعض الآثار الجانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا من استرازينيكا، موضحًا أن اللقاح هو الوسيلة الوقائية الوحيدة لمواجهة تفشي الفيروس.

اللقاحات مثل الأدوية

وأوضح «المحمدي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن اللقاحات مثل الأدوية، وقد تحتوي على بعض الآثار الجانبية، ولكنها لا ترتقي إلى مستوى الخطورة، حيث إن هذه اللقاحات تم استخدامها بشكل كبير وعلى نطاق واسع وصل إلى ملايين الأشخاص.

شركة أسترازينيكا لم تقل شيئا غريبا

وأشار إلى أن شركة أسترازينيكا لم تقل شيئا غريبا عن الآثار الجانبية، ولكن الأمور في الغرب مختلفة، مؤكدًا أن هناك من يستهدف الحصول على تعويضات بصورة كبيرة، موضحًا أن الوضع تحت السيطرة بفضل وعي الشعوب.