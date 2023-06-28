«استرازينيكا» البريطانية تستثمر 400 مليون دولار في زراعة 200 مليون شجرة

أعلنت شركة «أسترازينيكا» البريطانية لصناعة الأدوية، اليوم الأربعاء، عن استثمار 400 مليون دولار لزراعة أكثر من 200 مليون شجرة بحلول عام 2030، في إطار استراتيجيتها لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وهذا التعهد يعني استثمار نحو 60 مليون دولار سنويًا بالنسبة لواحدة من أكبر الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ 230 مليار دولار تقريبًا، وحققت أسترازينيكا إيرادات بلغت نحو 44 مليار دولار في عام 2022.

ولا يزال التعهد الجديد في مجال الاستدامة أكبر بكثير من التعهدات السابقة، فقد أعلنت الشركة في عام 2020، أنها ستزرع وترعى أكثر من 50 مليون شجرة بحلول نهاية عام 2025.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستتحول إلى الغاز الحيوي الناتج عن روث الأبقار ومخلفات الطعام في الولايات المتحدة لخفض انبعاثاتها من الكربون هناك.

ووجد باحثون أنّ الكثير من شركات صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية لم تحدد أهدافًا بعد لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.