«الضرائب»: تلقينا 400 مليون فاتورة عبر منظومة الإيصال الإلكتروني حتى الآن

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك توعيتهم بأهمية إصدار إيصالات إلكترونية، إذ بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 400 مليون إيصال.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وطالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -إيصالات ضريبية إلكترونية- على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الرابعة من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترون هنا.

وأكّدت ضرورة التزام الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالالتزام بإصدار الإيصالات الإلكترونية حتى لا يتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لأن عدم إصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الالكترونية يُعد جريمة تهرب ضريبي يُعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

التكامل الفني مع المنظومة

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنَّ المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني، إذ يتمّ تنظيم العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة وذلك للتعريف بها، وكيفية التعامل معها وتقديم الدعم الفني اللازم.

ودعت الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى ضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، لافتَة إلى أنه يمكن الاطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة، وكذلك على كل الفيديوهات الخاصة بشرح كيفية التكامل الفني مع المنظومة، وكذلك خلال الاطلاع على الأدلة الاسترشادية (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services