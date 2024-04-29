«الضرائب»: انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا غدا

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين «الشركات» تنتهي غدا، مطالبة الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل، كي لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأضافت أنّه حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز 60 يومًا، فإنّ الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يوما فإنّ الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى مليوني جنيه.

انتهاء موسم تقديم الإقرارات

وأضافت أنّه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات، فإنّ العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى 30 أبريل 2024، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء، موضحة أنّه جرى نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبنى أغاخان إلى مبنى العبور وعنوانه 26 أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، إضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات الموجود في مبنى الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.