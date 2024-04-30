وزير التجارة: تقديم الدعم إلى الشركات العاملة في السوق المصرية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم الممكنة للشركات العاملة بالسوق المصرية، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين.

زيارة رئيس الوزراء البيلاروسي

جاء ذلك خلال زيارة رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، مصر، على رأس وفد رفيع المستوى، إذ استهل الوفد البيلاروسي زيارته بتفقد مقر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات، وكيل شركة شاحنات «ماز» البيلاروسية في مصر، وذلك بحضور وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، وعدد من المسئولين الحكوميين، ورئيس شركة ماز البيلاروسية، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبحضور سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة.

الشركة القابضة للمياه

وقال الوزير إن الزيارة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، إذ تقدم الشركة خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف المحافظات، وتقدم خدماتها لجهات حكومية عدة منها الشركة القابضة للمياه وهيئة الطرق والكباري، لافتا إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن يتجاوز المكون المحلي من شاحنات ماز في مصر 30%.

شركة ماز البيلاروسية

شركة ماز البيلاروسية تنتج نحو 30 ألف وحدة سنويا، وتغطى منتجاتها أسواق 50 دولة حول العالم وتتضمن أهم منتجات الشركة شاحنات التفريغ، وهياكل الشاحنات، ومركبات نقل البضائع، وشاحنات نقل الأخشاب، والحافلات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.