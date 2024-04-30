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«الداخلية» تنفي مزاعم الإخوان حول انتهاكات في سجن القناطر: مغلق ولا يوجد به نزلاء

كتب:

محمد بركات
11:34 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية، أنه لا صحة لما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الهاربة التي تدور في فلكها من ادعاءات وأكاذيب مختلقة، حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

وأشار البيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، وأن ذلك يؤكد ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

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