تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة في ميناء دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفا و144 طنا تشمل: 4046 طن يوريا و2100 طن رمل و13 ألفا و216 طن كلينكر صب و3600 طن مولاس و800 طن علف بنجر و330 طن أسمنت و5052 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و903 طنا تشمل: 13 ألفا و132 طن قمح و20 ألأفا و92 طن ذرة و5500 طن كسب صويا و1450 طن خشب زان و1250 طن ميثانول و9400 طن خردة و9079 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1256 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 296 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3736 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 50 ألفا و847 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 179 ألفا و936 طنًا.

كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3729 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والقليوبية و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6309 حركة.