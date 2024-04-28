ميناء دمياط يستقبل 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، استقبل الميناء السفينة «WADI ALMOLOUK» التي ترفع علم مصر، وطولها 225 مترا وعرضها 32 مترا، وقادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

حركة الصادرات والواردات

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18303 أطنان، تشمل 1200 طن علف و11254 طن يوريا و3000 طن صويا و1977 طن كلينكر و872 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62147 طنا، تشمل 6334 طن قمح و15845 طن ذرة و786 طن خشب زان و5450 طن خردة، و7886 طن حديد و7000 طن كسب صويا و2690 طن زيت طعام و2400 طن مولاس و 3856 طن سلاج و9900 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 455 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2307 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48057 طنًا.

وسجل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 186791 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2430 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5221 حركة.