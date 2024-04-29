تداول 28 ألف طن بضائع عامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا، جاء فيه أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، وغادر 10 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28307 طنا تشمل 7737 طن يوريا و11919 طن كلينكر صب، و1850 طن مولاس و4700 طن علف بنجر و2101 طن بضائع متنوعة.

حجم البضائع الواردة

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75732 طنًا، تشمل 11438 طن قمح و 30729 طن ذرة و8000 طن كسب صويا، و1223 طن خشب زان، و550 طن ميثانول، و14313 طن خردة و7243 طن حديد، و2236 طن سلاج، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 859 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 467 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4628 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47385 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183745 طنًا، وغادرت 5 قطارات بحمولة إجمالية 6236 طن قمح، متجهة إلى صوامع بني سويف والقليوبية وشبرا والفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6234 حركة.