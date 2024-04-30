قواعد صارمة من مدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة محمد صلاح وكلوب

لا تزال الأزمة التي نشبت بين قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومدربه الألماني في الفريق يورجن كلوب، تُلقي بظلالها على «البريمييرليج»، وتتصدر الصحف العالمية، بعدما أظهر المشهد انتهاء شهر العسل بين الثنائي بعد 7 سنوات جمعتهما داخل قلعة أنفيلد، مع كتابة المدير الفني سطور النهاية بإعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

«ظهرت قواعد العقوبات التي وضعها آرني سلوت بعد أيام من اشتباك محمد صلاح ويورغن كلوب»، تحت هذا العنوان كشفت صحيفة «Dailyexpress» قائمة العقوبات الخاصة بمدرب ليفربول المنتظر، حيث تم الكشف مؤخرا عن إنهاء النادي الإنجليزي اتفاقه مع المدرب الهولندي لخلافة كلوب في أنفيلد.

قواعد صارمة لمدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة صلاح وكلوب

«آرني سلوت الذي سيصبح قريبا مدرب ليفربول لا يعتبر نفسه مدربًا من النوع الانضباطي، لكن فريق الريدز قد يضطر إلى دفع ثمن الخروج عن النص الموسم المقبل» هكذا قال التقرير، موضحا: «يفضل الهولندي نظام الغرامات على اللاعبين الذين يخرجون عن النص، ويأمل ألا يحتاج إلى فرض سلطته على فريق الريدز».

عقوبات يضعها مدرب ليفربول الجديد

التقرير أكد أن سلوت يفضل الاستماع والتعاون مع لاعبيه للتغلب على المشكلات، مع تطبيق نظام غرامات أيضًا لأولئك الذين لا يتصرفون بشكل مناسب، ويتضمن ذلك عدم الالتزام بالحضور في حافلة الفريق أو عدم الوصول إلى التدريب في الوقت المحدد، مؤكدة: «رغم ذلك فإن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا ليس رئيسًا صارمًا ويفضل العمل في بيئة إيجابية».