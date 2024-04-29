صحيفة بريطانية تكشف تطورات جديدة في أزمة محمد صلاح وكلوب

كشفت تقارير صحفية بريطانية السبب الحقيقي لمشادة الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول والمنتخب الوطني، ومدربه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، خلال مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت نتيجتها بتعادل الفريقين 2-2.

وشهدت مباراة ليفربول ووست هام ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، مشادة كلامية عنيفة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح خلال نزول الأخير في الشوط الثاني من عمر مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، السبب الحقيقي لمشادة صلاح وكلوب، على لسان مصدر لم يتم الكشف عن اسمه، مشيرا إلى أن الأمر يرجع إلى توقع يورجن كلوب إلى أن يقوم محمد صلاح بمصافحته قبل نزوله، إلى أنه وجد أزدراءا بعض الشيء من لاعبه الذي بدا منزعجا من التأخر في الدفع به ونزوله كبديل.

وقال المصدر في تصريحات للصحيفة البريطانية: «يورجن كلوب دائما ما يتفاعل بشكل كبير مع لاعبيه البدلاء قبل دخولهم لملعب المباراة، لذا شعر أن ذلك لم يحدث في البداية مع صلاح».

وتابع المصدر: «من الواضح أن مو كان منزعجًا من استبعاده من الفريق ولم يكن في أفضل حالاته المزاجية، بينما لم يكن يورجن سعيدًا بسلوكه تجاهه».

وأوضح المصدر: «في النهاية تبادلا الثنائي سويا المصافحة عن طريق قبضة اليد لكلا منهما، لكن الضرر قد وقع في نهاية المطاف».

صن تكشف آخر تطورات أزمة صلاح وكلوب

وأشار المصدر: «صلاح عند خروجه من ملعب اللقاء صافح ديفيد مويس المدير الفني لفريق وست هام، في الوقت الذي لم يصافح فيه مدربه».

وأتم المصدر حديثه: «تم منح اللاعبين إجازة لمدة يومين بعد المباراة وسيجتمعون مرة أخرى يوم الثلاثاء.. ومن المأمول أن تهدأ التوترات بحلول ذلك الوقت».