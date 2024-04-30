وزير التنمية المحلية يشارك في جلسة «الشيوخ» لمناقشة سياسة التصنيع الزراعي

يشارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة بحضور كل من المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عددا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعشرين عضوا من الأعضاء، حول سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

جهود التنمية المحلية

ومن المقرر أن يستعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة فيما يخص التوسع في التصنيع الزراعي بالمحافظات المصرية، والجهود الجارية بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال المهم.