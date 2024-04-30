قبل العيد.. طريقة واحدة لحجز الأضاحي من منافذ وزارة الزراعة 2024

أيام قليلة وتفتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باب الحجز للأضاحي العيد من لحوم «بقري- وجاموسي- وضاني»، من مزارع وزارة الزراعة في القاهرة وجميع المحافظات، حيث يستطيع المواطنون الحجز قبل نفاذ الكميات، خاصة في ظل الإقبال الشديد سنويا على شراء الأضاحي من وزارة الزراعة، التي تعرض سعر للحوم القائمة من الأضاحي بأقل بـ30% من أسعار التجار والمزارع الأخرى.

طريقة واحدة لحجز الأضاحي من منافذ زارة الزراعة 2024

بحسب مصادر بقطاع الإنتاج في وزارة الزراعة، فإن هناك طريقة واحدة لحجز شراء الأضاحي من الأنواع الثلاثة «بقري- وجاموسي- وضاني»، المقرر فتح باب الحجز بها خلال الأيام المقبلة، مع إعلان تفاصيل وطرق الدفع، بداية من المقدم وحتى استلام الأضحية من أحد منافذ وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن الحجز يكون داخل مقر قطاع الإنتاج بالدور السادس بهيئة الإصلاح الزراعي بشارع نادي الصيد بالدقي، ومقاراتها في المحافظات المختلفة، خلال ساعات العمل من لـ 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

انخفاض سعر كيلو اللحم البقري القائم قبل عيد الأضحى

وفي سياق آخر، أعلنت شعبة القصابين، تراجعا في سعر كيلو اللحم القائم، وذلك قبل أسابيع من موعد عيد الأضحى، إذ بلغ سعر الكيلو للحم البقري نحو 160 جنيها، وسعر كيلو اللحم الضاني القائم نحو 200 جنيه.

وأوضحت الشعبة، أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار الأعلاف، بعد الإفراجات الجمركية التي قامت بها الحكومة مؤخرا.