كراسي وأحذية وسلاسل بشرية.. طرق غير تقليدية لدعم فلسطين حول العالم

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بحث المؤيدون للقضية الفلسطينية حول دول العالم عن طريق غير تقليدية من أجل لفت النظر إلى ما يحدث في غزة، والمطالبة بوقف «الإبادة» المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

سلسلة بشرية وكراسي عليها صور الأطفال الفلسطينيين

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عدة طرق غير تقليدية لتأييد فلسطين، كان أحدثها فعاليات اليوم في مدينة إينيس الأمريكية التي تجمع فيها مئات الأفراد مكونين سلسلة بشرية في الحرم الجامعي لإحدى الجامعات الأمريكية لدعم فلسطين، في الوقت الذي وضع زملاءهم كراسي عليهم صور للأطفال للفلسطينين الذين غدر بهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أحذية وافتراش الأرض في دول آسيوية

وفي اليابان حرص الأفراد على افتراش الأرضي حاملين علم فلسطين في إشارة إلى الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون باستمرار على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي نظم المتظاهرين في جارتهم كوريا الجنوبية تظاهرات واضعين أزواج من الأحذية أمامهم في إشارة للأطفال الفلسطينيين والشهداء بشكل عام المتساقطين في فلسطين المحتلة التي يشهد قطاع غزة فيها حربا شرسا منذ السابع من أكتوبر 2023 بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وكالة فرانس برس الفرنسية.

دخول الحرب شهر السابع

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتدخل الحرب شهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.