«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن جهود مصر لوقف العدوان على غزة: وفد حماس في القاهرة

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي طبانة ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بملف القضية الفلسطينية، بعنوان «مصر تواصل جهودها لوقف العدوان على غزة.. وفد حماس في القاهرة».

مصر تواصل جهودها لوقف العدوان على غزة

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن مصر تواصل جهودها لوقف العدوان على غزة، موضحا أن مصر تبرز في المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، والحديث عن التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طبقا لما يقوم به سامح شكري وزير الخارجية المصري، من لقاءات ثنائية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي.

جهود مكثفة لحل القضية الفلسطينية

وأضاف رفعت، أن مصر تبذل جهودا مكثفة لحل القضية الفلسطينية، موضحا أنه لم يجر اتصال أو لقاء أو زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أي مسئول في العالم إلا وشمل الحديث عن القضية الفلسطينة، لافتا إلى أن الدعم المصري سياسي، ودبلوماسي، وقوي، ومؤثر.