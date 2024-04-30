«قومي المرأة» يستقبل قرينة رئيس دولة البوسنة والهرسك لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مقر المجلس، ميريلا بيشيروفيتش، قرينة رئيس دولة البوسنة والهرسك، التي تزور مصر حاليا، للاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة، والنهوض بها في كل المجالات، وبحث سبل التعاون المشترك.

وتفقدت بيشيروفيتش معرض منتجات الحرف التراثية، التي جرى إنتاجها بأيادي سيدات مصريات، كما تفقدت مكتب شكاوى المرأة، للتعرف على طبيعة عمله وكيفية تلقي شكاوى السيدات والتعامل معها.

واستعرضت مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي أعدتها مصر وتعد الدولة الأولى في العالم العربي التى أجرتها، لافتة إلى إقرار الدولة العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة المصرية وتمكينها في كل المجالات، موضحة دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات.

وتطرقت مرسي إلى دور المجلس في التوعية بمختلف قضايا المرأة عبر حملات طرق الأبواب التي يطلقها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية، وأكدت أهمية دور الدراما في رفع الوعي بالمجتمع وتسليط الضوء علي قضايا المرأة، مشيرة إلى المسلسل الكرتوني «نورة»، الذي أطلقه المجلس ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات تحت رعاية انتصار السيسي، بهدف توعية الفتيات بمختلف القضايا الهامة.

وأشارت إلى مشروع مجموعات الاقراض والادخار الرقمي «تحويشة»، والذي يأتي في ضوء برنامج الشمول المالي للمرأة، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا.

وأشادت ميريلا بيشيروفيتش، بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للعمل على تمكين المرأة وحمايتها من أشكال العنف، وعبرت عن اهتمامها بالاستفادة من تجربة وخبرة المجلس القومي للمرأة في ملف تمكين المرأة وحمايتها، ونقل تجربة مكتب شكاوى المرأة لبلدها.

وفي ذات السياق، قامت الدكتورة مايا مرسي بمرافقة قرينة رئيس البوسنة والهرسك خلال زيارتها لمستشفى الأطفال 75375، وكان في استقبالهما الأطفال المصابين بالسرطان والذين يتلقون العلاج بالمستشفى حيث قدموا لها الورود، ثم تفقدتا أقسام المستشفى، وغرفة العلاج بالفن.

وأشادت قرينة رئيس البوسنة والهرسك بهذا الصرح والفريق الطبي المتميز، الذي يعالج الأطفال المصابين بالسرطان بالمجان، وإجراء الأبحاث المتقدمة في هذا الصدد.