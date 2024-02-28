«شباب كفر الشيخ» تبحث سبل التعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بمكتبه اليوم، وفد وحدة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هايدي حسام الدين، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتورة ريهام درويش، المنسق الإعلامي للوحدة، والدكتورة سمر فهيم حماد، عضو الوحدة، والدكتورة إيمان عبد ربه، عضو الوحدة، وبحضور هبه أبو العز، مسؤول الأنشطة بأندية السكان بمديرية الشباب والرياضة.

بحث سُبل التعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

وخلال اللقاء، تم بحث سُبل التعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ وبين مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات لطلاب جامعة كفر الشيخ سواء من خلال عقد الندوات وورش العمل في مختلف المجالات التي تُقدمها مديرية الشباب والرياضة.

أنشطة موجهة للشباب الجامعي

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مجموعة من الأنشطة الموجهة للشباب الجامعي والفتاة الجامعية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.