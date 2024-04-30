هيئة التنمية الصناعية تبحث الاستثمار في المنسوجات مع وفد صيني

استقبلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفدًا صناعيًا رفيع المستوى من مجلس المنسوجات والملابس الجاهزة الصيني برئاسة لينيو نفنج، لبحث سبل التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المشتركة.

كان في استقبال الوفد المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، وعدد كبير من قيادات الهيئة، وحضر الاجتماع مجموعة من ممثلي المجلس الصيني ومجموعة من رجال الأعمال الصينيين أصحاب كبرى المشروعات النسيجية الصينية.

أكد عنان خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين في إطار توجه الحكومة المصرية نحو توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية مع الحكومة الصينية.

الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين

وجرى استعراض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر وما تشهده من خلق مناخ استثماري جديد يرتكز على الإصلاحات التشريعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين في مجال التراخيص الصناعية، وتطوير آليات طرح وتخصيص الأراضي الصناعية وعرض الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.

فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الصينية

وأوضح نائب رئيس الهيئة بأن الفرصة سانحة الآن بشكل أكبر من أي وقت مضى، للتعاون الصناعي وفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الصينية مع توافر المناخ الاستثماري الملائم لمصر في ظل برامج التيسيرات غير المسبوقة التي أطلقتها، الحكومة على المستوى القومي الاقتصادي والتشريعي.

العلاقات المصرية الصينية

من جهته، أكّد لينيو نفنج رئيس الوفد على عمق العلاقات المصرية الصينية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف من خلال زيارته لمصر الاطلاع على الفرص الاستثمارية لاسيما مع الدور الكبير للاستثمار الصناعي في مصر على المستويين المحلى والأجنبي بما تملكه مصر من خبرات كبيرة في مجال الغزل والنسيج.

وأشار إلى أنَّ هناك عددًا من التجارب الناجحة في التعاون بين مصر والصين منذ مبادرة الحزام والطريق عام 2013، مما يبشر بتعاون مثمر على المستويين الصناعي والتجاري، مؤكدًا أن الشركات الحاضرة اليوم من أكبر الشركات الصينية في الصين، ومن ثم فهي من أكبر الشركات الرائدة في العالم بالنظر إلى حجم مساهمة الاستثمارات الصناعية الصينية في الاقتصاد العالمي.

وأكّد أنَّ تلك الشركات تشمل أنشطتها كافة المراحل التصنيعية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة والطباعة وغيرها، مؤكدًا ان هذا القطاع يحظى بالكثير من الاهتمام والتطور التقني وسط تزايد كبير من الاهتمام بالبعد البيئي لهذه الصناعة في ظل تحديات تغير المناخ.

الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة المنسوجات

وأضاف أن هناك اهتمام ودعم كبير من الدولة الصينية نحو توجيه الصناعة لتمتد خارج الصين، إذ تأتي هذه الزيارة في سياق الاطلاع على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، لبحث فرص قيام الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالاستثمار المباشر في مصر وعمل تعاقدات تصنيعية، والتعرف على الحوافز الاستثمارية المتاحة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

الطلبات الاستثمارية

وناقش عنان عدداً من الطلبات الاستثمارية، مؤكّداً أنَّ الهيئة على أتمّ الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين وتذليل كافة التحديات لتنفيذ مشروعاتهم بمصر، في إطار سعي الهيئة الدائم والمستمر نحو إنجاح التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، معربًا عن ترحيب الهيئة باستمرار التواصل مع الحكومة الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر، وخلق قصص نجاح جديدة تضاف إلى رصيد المشروعات الصينية المميزة بمصر.