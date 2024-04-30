«الشيوخ» يبدأ الجلسة العامة لمناقشة ملف التصنيع الزراعي

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، منذ قليل، بمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

كانت الحكومة قد طلبت في الجلسة البرلمانية، أمس، بتأجيل مناقشة الطلب إلى الجلسة البرلمانية، اليوم.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري، أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إذ يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة.

وقال: «في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية».

وأكد أن القطاع الزراعي من القطاعات ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة في الفترة الحالية، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو التصنيع الزراعي، الذي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه، وإضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير وتوفير العملة الأجنبية، لا سيما وأن عائد تصدير السلع الغذائية المصنعة قد يصل إلى عشر أضعاف أسعار المحاصيل الخام.