مدير مكتبة الإسكندرية: عبقرية روايات نجيب محفوظ في التأريخ لنشأة الطبقة المتوسطة

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن نجيب محفوظ يعد أديبًا عالميًا بكل المقاييس، وتأثير أدبه كان عالميًا، مشيرًا الى أننا إذا أردنا أن نبحث في تأثيره في المجتمع المصري وفي عالمنا العربي، فعلينا أن نبحث في تصور نجيب محفوظ نفسه عن المجتمع، وأن نضع في الاعتبار خياله ورؤيته وفلسفته، باعتباره دارسًا لها.

جاء ذلك خلال كلمة مدير مكتبة الإسكندرية ضمن ندوة بعنوان «نجيب محفوظ مرآة للتاريخ والمجتمع»، اليوم، ضمن فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف هذا العام وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، والدكتور على بن تميم رئيس معرض أبو ظبي للكتاب، وأم كلثوم ابنة نجيب محفوظ «الشخصية المحورية للمعرض في دورته الحالية».

مدير مكتبة الإسكندرية: نجيب محفوظ نجح في تصوير حياة المصريين

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن نجيب محفوظ نجح نجاحا كبيرًا في تصوير حياة المصريين، وقدم تصوراته عن الحارة المصرية بما فيها من صراع بين الخير والشر، والحب والكراهية، وكل العواطف التي تربط الرجل بالمرأة، وغيرها من المشاعر الإنسانية.

واوضح أن عبقرية أدب نجيب محفوظ تظهر في أن رواياته شخصت وأرخت لنشأة الطبقة المتوسطة في مصر، من خلال الحارة المصرية في «الثلاثية» مثلًا، بل وفى تتبع تطور هذه الطبقة عبر عدة أجيال، بل ورصد عدم تجانس أبناء هذه الطبقة، لانتماء أفرادها ألى أيديولوجيات مختلفة.

جرس إنذار في روايات نجيب محفوظ

وأشار إلى أن رواياته أيضًا أطلقت أجراس إنذار ببدايات تشرذم الطبقة الوسطى وانتماء بعضها لتيارات فكرية متعارضة، ظهر ذلك في «ثرثرة فوق النيل» وفى «ميرامار» مثلا.

وطالب بالمزيد من الاهتمام من جانب علماء الاجتماع بأدب نجيب محفوظ، على اعتبار أن كل رواية من رواياته تعكس صراعات مجتمعية في زمن معين، فكل رواية هي رواية تاريخية، لافتاً إلى إن عظمة أدب نجيب محفوظ في انه يجعلنا في حاجة الى المزيد من تأمل أنفسنا على اعتبار أننا أبناء الطبقة الوسطى.