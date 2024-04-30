مكتبة الإسكندرية تستضيف احتفالية ومؤتمر اتحاد معماريي البحر المتوسط

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ALEX MED التابع لقطاع البحث الأكاديمي، احتفالية بمرور 30 عامًا على تأسيس اتحاد معماريي البحر المتوسط UMAR، اليوم الثلاثاء، بقاعة الأوديتوريوم بمدخل المكتبة الرئيسي، بحضور ممثلي الهيئات المعمارية في الاتحاد من مختلف دول البحر المتوسط.

برنامج احتفالية بمرور 30 عامًا على تأسيس اتحاد معماريين البحر المتوسط

وتشمل الاحتفالية تكريم للوفود المؤسسين للاتحاد بحضور نقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي ورئيس جمعية المعماريين المصريين سيف أبو النجا ورئيس اتحاد معماريي البحر المتوسط أمير تركي، كما استضافت المكتبة اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية يومي 28 و29 أبريل.

وتعتبر رعاية المكتبة للحدث فرصة جيدة لدعم الحوار والتعاون بين المعمارين في دول حوض البحر المتوسط ودعم إنشاء الشبكات والقنوات اللازمة لتبادل الخبرات والحلول في المنطقة.