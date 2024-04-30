رئيس الوزراء: نسعى لزيادة معدلات التصنيع المشترك مع بيلاروسيا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات الوثيقة بين البلدين تمتد إلى كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، إذ أن الإمكانيات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكنة الزراعية والجرارات معروفة في كل ربوع الريف المصري.

وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو: «تساهم جهود البلدين في زيادة معدلات التصنيع المشترك في المجال سالف الذكر وغيره من المجالات التقليدية والمستحدثة، فضلا عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين».

وتابع: «مما لا شك فيه ان الوفد البيلاروسي لرئيس الورزاء البيلاروسي من المدراء التنفيذيين بالعديد من الشركات البيلاروسية المرموقة يعكس ما نتطلع له من دعم دور القطاع الخاص كقطرة للتنمية في مصر، وبالتالي نتطلع لعقد منتدى رجال الأعمال المشترك على هامش زيارة رئيس الورزاء البيلاروسي إلى مصر وما سوف يسفر منه نتائج مثمرة في هذا الشأن».