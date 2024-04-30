المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف لـ500 شاب وفتاة من الأسر الأكثر احتياجا

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي لـ500 شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والشخصيات العامة، في إطار دعم ومشاركة المجتمع المدني، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم المجتمع المدني وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ونفذت الموسيقات العسكرية لعدد من العروض والمقطوعات التراثية، إضافة إلى عدد من الفقرات الفنية والترفيهية التي أضفت أجواء من السعادة والبهجة في الحفل، وتقديم العديد من الأجهزة الكهربائية والأثاث والأدوات المنزلية، لتخفيف العبء عن كاهل الشباب والفتيات المقللين على الزواج.

وخلال الاحتفال، نقل اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، تحية وتهنئة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا أنّ الحفل يعكس المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته.