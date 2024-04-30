مدبولي: نتطلع إلى زيادة معدلات السياحة البيلاروسية إلى مصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسياح البيلاروسيين الوافدين إلى مصر، وتحديدا للمدن الساحلية على البحر الأحمر، مشيرا إلى تطلعه في المرحلة المقبلة إلى زيادة معدلات السياحة البيلاروسيا الوافدة للبلاد، والعكس.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو: «التبادل السياحي والاستثماري بين مصر وبيلاروسيا يجب أن يكون محفزا، لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي لا ترقى حتى الآن إلى المستويات المرجوة، أو تحقق الاستفادة القصوى من الموقع المتميز للبلدين مصر وبيلاروسيا».

وتابع: «تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وكيفية حل التحديات التي تواجه الجانبين في زيادة هذا التبادل التجاري، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية وأيضا الصناعات الثقيلة».