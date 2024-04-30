تحذير من الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق.. موجة شديدة تضرب أمريكا الشهر المقبل

تحذيرات كثيرة أطلقها خبراء الأرصاد في مختلف دول العالم، من أن الصيف المقبل سيكون الأشد حرارة على الإطلاق، بسبب ظاهرة النينيو، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها أواخر الصيف، فضلا عن تعرض بعض دول العالم لموجة شديدة من الحرارة بداية من شهر مايو المقبل، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» الأمريكية.

تحذير من الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق

الصحيفة الأمريكية، نقلت تحذيرات خبيرة الأرصاد الجوية العالمية، مادلين شينوست، من أن 2024 سيكون الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق في مختلف ولايات أمريكا، حيث من المتوقع أن تضرب موجة حرارة شديدة المناطق المختلفة، بداية من الشهر المقبل، إذ تصل ذروتها في شهر أغسطس، واصفة الموجة بـ«أحد فصول الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق».

التحول من ظاهرة النينيو الضعيفة في المحيط الهادئ إلى ظاهرة النينيا القوية، قد يكون السبب وراء الحرارة الشديدة هذا الصيف، بحسب خبيرة الأرصاد الجوية العالمية: «قد يكون هذا الصيف واحدًا من أكثر الصيف حرارة في أمريكا على الإطلاق، بسبب تحول ظاهرة النينيو في وقت لاحق من هذا الصيف إلى ظاهرة النينا القوية».

تأثير ظاهرة النينيو

مناطق غرب أمريكا من المرجح أن تشهد درجات حرارة متوسط في شهر يوليو، إذ من المتوقع أن تصبح درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المتوسط ​​أكثر انتشارًا وشدة بحسب «شينوست»، في حين ستصل الحرارة إلى ذروتها خلال أواخر الصيف في معظم أنحاء أمريكا، إذ ستبدأ درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع في شهر مايو.

«شينوست»، حددت المناطق التي ستشهد أسخن صيف هذا العام قائلة: «نتوقع أن نشهد درجات الحرارة الأكثر سخونة في أغسطس، والمناطق الأكثر تأثرا بموجة الحر هذا الصيف تكساس ونيو مكسيكو وكانساس ومينيسوتا، مقارنة بالمتوسط ​​في جميع أنحاء البلاد، لكن ستبدأ جنوب كاليفورنيا وأريزونا فصل الصيف بدرجات حرارة أكثر برودة من المتوسط».

ظاهرة الاحتباس الحراري

شهر يوليو سيشهد درجات حرارة متوسطة على مناطق الشمال، بحسب خبيرة الأرصاد الجوية العالمية: «من المرجح أن تتحول أعلى درجات الحرارة مقارنة بالمتوسط ​​شمالًا في يوليو، وتمتد من الصحراء الجنوبية الغربية إلى السهول الشمالية ووادي أوهايو والشمال الشرقي».

منظمة العالمیة للأرصاد الجویة، قالت في بيان سابق لها، إن التحول من ظاهرة النينيو إلى ظاهرة النينيا يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة عن العام الماضي، وإن عام 2024 قد يكون أعلى حرارة، ووصفته بـ«الأقوى منذ ما يقرب 10 سنوات»، في ظل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.