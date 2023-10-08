«الفاو»: ظاهرة النينيو المناخية وراء تراجع الإنتاج العالمي من السكر

ذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أنَّ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر عالمياً قد ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 9.8% عن شهر أغسطس، إذ بلغ أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2010 وسط تزايد المخاوف بشأن توقّع انحسار الإمدادات العالمية خلال الموسم القادم.

التوقعات الأوّلية تشير لتراجع الإنتاج في تايلند والهند

أوضح التقرير الذي يرصد أسعار السلع الغذائية في العالم إلى أنَّ التوقعات الأوّلية تشير لتراجع الإنتاج في تايلند والهند، وكلاهما من البلدان المنتجة الرئيسية، وذلك بسبب ظاهرة النينيو السائدة المناخية التي تسببت في تراجع معدلات هطول الأمطار، بينما أدّت المحاصيل الوافرة الجاري حصادها حاليًا في البرازيل، وسط ظروف جوية مواتية، إلى الحدّ من الزيادة في الأسعار العالمية للسكّر من شهر إلى آخر.

تراجع الأسعار الدولية للألبان يعود لضعف عملة الدولار

أما أسعار منتجات الألبان فقد سجّل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة تراجعًا بنسبة 2.3% في سبتمبر للشهر التاسع على التوالي، متأثّرًا بضعف الطلب على الواردات العالمية والمخزونات الوافرة في المناطق المنتجة الرئيسية، وتسبب الضعف النسبي للعملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي في تراجع الأسعار الدولية لمنتجات الألبان.

أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لـ أسعار اللحوم فقد أنخفض بنسبة 1.0% خلال الشهر الماضي عما كان عليه خلال أغسطس في ظل ضعف الطلب على الواردات وتوافر كميات كبيرة متاحة للتصدير، ما أدّى إلى انخفاض أسعار لحوم الدواجن والغنم، وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الأبقار في ظل الطلب القوي على استيراد لحوم الأبقار الخالية من الدهون، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.