استمرار نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع كفر الشيخ إلى السوق المطور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، السوق المطور بوسط المدينة، لمتابعة أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور الجديد، موجهًا بمتابعة أعمال المرافق والخدمات، وتطهير السوق بصفة دائمة، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس المدينة.

توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق

وأكد المحافظ، توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، وخدمات الأمن والنظافة والمرافق، مشيراً إلى أهمية السوق المطور في تحقيق الانضباط في الشوارع، والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفر الشيخ.

العمل على إنشاء أسواق حضرية في باقي مدن كفر الشيخ

وشدّد على أهمية الحفاظ على نظافة السوق، واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور، مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن المحافظة، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.