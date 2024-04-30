جامعة كفر الشيخ تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب إدارة النشاط الثقافي والفني بجامعة كفر الشيخ، نتيجة المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والتي تم تنظيمها خلال شهر رمضان لعام 1445هـ - 2024م، برعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس الجامعة.

أسماء الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

ووفقاً لما أعلنته الإدارة العامة لرعاية الطلاب فإنّ أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، كالتالي:

أولاً: حفظ القرآن الكريم كاملا «بنين»

حصل على المركز الأول الطالب بلال حسين السيد، بكلية الطب البشري، وحصل على المركز الثاني الطالب محمد أشرف حبشي، بكلية طب الفم والأسنان، وحصل على المركز الثالث الطالب سعد زغلول المرسي، بكلية العلاج الطبيعي.

حفظ القرآن الكريم كاملا «بنات»

حصلت على المركز الأول الطالبة آلاء محمود غانم، بكلية الطب البشري، وعلى المركز الثاني الطالبة آلاء السيد إبراهيم محمد، بكلية الصيدلة، وعلى المركز الثالث الطالبة أميرة الدسوقي رمضان، بكلية التربية.

ثانياً: حفظ نصف القرآن الكريم «بنات»

حصلت على المركز الأول الطالبة نور السيد أحمد، بكلية الحقوق، وعلى المركز الثاني الطالبة أمل يسري فوزي جابر، بكلية الآداب، وعلى المركز الثالث الطالبة إسراء عبد ربه، بكلية التربية.

ثالثًا: حفظ الأربعون حديث النووية «بنين»

حصل على المركز الأول الطالب علي جمال أبو غنيمة، وعلى المركز الثاني الطالب محمد علي حسن.

حفظ الأربعون حديثا النووية «بنات»

حصلت على المركز الأول الطالبة فاطمة سامح مرسي، وعلى المركز الثاني الطالبة إسراء عبد ربه، بكلية التربية، وعلى المركز الثالث الطالبة هانم السيد رزق السيد، بكلية الزراعة.

المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية

جاءت المسابقة بإشراف الدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وإيهاب أحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وجاءت نتيجة المسابقة طبقًا لاختيارات لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد طه علام، والدكتور إيهاب سعد شفطر.