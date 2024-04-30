«مياه كفر الشيخ» تكرم الموظفين المثاليين بمناسبة عيد العمال 2024

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، الحفل السنوي لتكريم العمال المثاليين بالشركة، بمناسبة عيد العمال لعام 2024، تقديرًا لكونهم الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري، وقائدي قاطرة التنمية الحقيقية، تحت رعاية اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تكريم العمال المثاليين بمناسبة عيد العمال

وشهدت فعاليات الحفل تسليم شهادات تقدير للعمال المثاليين على مستوى محافظة كفر الشيخ من العاملين بالشركة، كما تم أيضاً تكريم حملة الماجستير والدكتوراة، وبعض الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش، وأعضاء لجنة المتابعة الميدانية.

وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، على الدور الفعال لجميع العاملين بالشركة كبيراً وصغيراً، وضرورة الارتقاء بالعاملين من تدريبات، ومعاملة طيبة، وتحسين الأداء العام لهم، لأداء خدمة جيدة للمواطنين.

دفع عجلة الاقتصاد القومي

وأشار «عبد الغني»، إلى أنّ تكريم العمال المثاليين من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ يأتي إيمانًا بدورهم الفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية الشاملة على مر التاريخ.

حضر الحفل نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ للشؤون المالية والتجارية، وأعضاء اللجنة النقابية، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء القطاعات بالشركة، وجميع مديري عموم مناطق الشركة.