انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2023 - 2024

انطلقت فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2023 - 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والذي تُنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة.

إقامة الملتقى المسرحي على مدار 10 أيام

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الملتقى المسرحي سيُقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات «الزراعة - التمريض - التربية - الآداب - الصيدلة - التجارة - العلاج الطبيعي - الطب البشري - الهندسة - الطب البيطري»، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، لافتاً أنّ الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

وأشاد رئيس الجامعة، بفعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ، حيث تُشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالب وطالبة، مٌنوهاً أنّ للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واعٍ يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يُعد المسرح دعامة من دعاماته.

عرض 10 مسرحيات طلابية

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنّه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتُشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسوا بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز.

شهد جانباً من العروض المسرحية الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، بحضور لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الدكتور أميرة عكاشة، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، ورامي شهاب، مدير المسرح بقصر ثقافة كفر الشيخ، ومعتصم عبد الرحيم، مخرج مسرحي.