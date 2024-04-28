«العمل»: 5 و6 مايو إجازة للعاملين في القطاع الخاص

أعلن حسن شحاتة وزير العمل اليوم، أنّ الأحد والاثنين المقبلين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال وشم النسيم، للعاملين في القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضح بيان رسمي عن وزارة العمل، أنّ القرار يأتي في ضوء نص قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ورقم 1355 لسنة 2024، والذي نص في مادته الأولى على أن «يكون يومي الأحد والاثنين 5 و6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم».

وأكد بيان وزارة العمل، أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين في قطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024 بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وهنأ حسن شحاتة، شعب وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، كما هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.