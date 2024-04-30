رئيس وزراء بيلاروسيا: ورّدنا 40 ألف جرار زراعي إلى مصر خلال آخر 10 سنوات

قال رئيس الوزراء البيلا روسي روما جولفنشيكونوا: «وقعنا اليوم العديد من مذكرات التفاهم التي تعزز من التعاون مع مصر وروسيا في التعاون الصناعي في المعدات الثقيلة والجرارات الزراعية، وعلى سبيل المثال في الـ10 سنوات الماضية وردنا 40 ألف جرار زراعي للسوق المصري».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «نحن على استعداد لنقل التكنولوجيا وتوسيع قائمة المنتجات لزيادة التبادل التجاري مع مصر والتعاون مع مصر في المجال الزراعي، وبيلاروسيا سيكون لها مجمعات للمنتجات الزراعية في مصر».