هل تصل عواصف دول الخليج إلى مصر؟.. «أطرافها تؤثر على جنوب سيناء»

منخفضات جوية قوية في طبقات الجو العليا، تؤثر على مناطق من دول الخليج، نتج عنها هطول الأمطار بشكل غزير تسببت في سيول، وتعطلت على إثرها الحياة في الكثير من المناطق، وحذّرت بعض مراكز الأرصاد في هذه الدول من عواصف وصواعق رعدية قد تشكل خطرًا على مواطنيها خلال الأيام المقبلة.

هل تصل عواصف دول الخليج إلى مصر؟

هذه الحالة من التقلبات الجوية الشديدة، أثارت تساؤلات حول امتداد تأثيرها إلى مصر، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ السعودية والإمارات تمران بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع توافر نسب عالية من الرطوبة ما يؤدي إلى تشكّل العواصف الرعدية وتتساقط معها الأمطار الغزيرة وحبات البرد على العديد من دول الخليج.

وأضاف «القياتي» أن مناطق جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تتأثر بأطراف هذه الحالة من التقلبات الجوية التي تؤثر على دول الخليج، إذ شهدت هذه المناطق بالفعل تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان تستمر حتى اليوم، خاصة وأنّها تقع على ساحل البحر الأحمر من الجانب المصري، ومن المتوقع أن تتجه حركة المنخفض نحو الشرق بداية من الأربعاء.

ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الجمعة

ومع تغيّر حركة المنخفض نحو دول الخليج، تشهد مصر حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية إذ يسود البلاد طقس حار إلى مائل للحرارة ودرجات الحرارة العظمى تتراوح بين 30 و31 على القاهرة، وإن ظلت الأجواء مائلة للبرودة ليلًا بفارق 15 درجة مئوية عن درجات الحرارة العظمى، مع توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية، حذّر من حالة الطقس على عدة مناطق كما أعلن رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مناطق الشرقية والرياض ومكة المكرّمة، كما حذّر أيضًا مركز الأرصاد الجوية الإماراتي من توقعات بتأثر البلاد بعاصفة شديدة تسود أنحاء الإمارات في الفترة ما بين الأربعاء والجمعة، تتمثل في أمطار غزيرة ورياح قوية وتراكم السحب الممطرة والرعدية.