تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم.. اعرف وصل كام؟

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه تراجعا في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفقا لآخر التحديثات عبر مواقع البنوك على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي إلى 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

سجل الدولار فى البنك الأهلي إلى 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.