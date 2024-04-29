تراجع سعر الدولار الآن في عدد من البنوك.. إليك آخر تحديث للعملة

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 29-4-2024 تراجعا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية، مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل سعر الدولار اليوم 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عددٍ من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.67 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بينما سجل سعر الدولار اليوم 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.