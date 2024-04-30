رئيس قناة السويس: اتخذنا خطوات جادة في مجال توطين الصناعات البحرية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تمضي قدمًا نحو تنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دورها التنموي والمجتمعي، بتبني مشروعات قومية في مختلف المجالات، بما يدعم الجهود التنموية للدولة في ظل متطلبات «الجمهورية الجديدة».

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس خلال افتتاحه مصنع مصر لبناء القاطرات في جنوب البحر الأحمر، أن المشروعات تساهم في تنويع مصادر الدخل، واتخذت خطوات جادة في مجالات توطين الصناعات البحرية، وتشجيع سياحة اليخوت، وتطوير البحيرات المصرية، ودعم البنية التحتية للمشروعات الخدمية وتطوير المنشآت الرياضية وغيرها من المجالات التنموية.

ربيع: استراتيجيتنا تعتمد على تعظيم الاستفادة من أي أصول

وأكد أن استراتيجية قناة السويس تصبو إلى تعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول بتنمية وتطوير ترساناتها وشركاتها التابعة، وذلك بالتوازي مع العمل على تنويع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالهيئة.

وتابع: «هذا التوجه وهو التوجه نتج عنه تطوير شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متعددة أبرزها شركة أنتي بوليوشن إيجيبت العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات من السفن العابرة، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركة العلمين لإدارة الموانئ واليخوت».

وشدد ربيع على أن مصنع «مصر» لبناء القاطرات يعد نواة للشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وهي الشراكة التي ستشهد آفاقا أرحب بتأسيس شركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بعد موافقة ودعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إنشائها منطقة حرة، من المخطط لها أن تكون نقطة انطلاق قوية لتكنولوجيا بناء الوحدات البحرية المختلفة وتعزيز الصادرات المصرية من هذه الصناعة.