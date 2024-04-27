«قناة السويس» و«صناع الخير» ينفذان مرحلة جديدة من مبادرة «عينك في عنينا»

أطلقت هيئة قناة السويس ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مرحلة جديدة من مبادرة عنيك في عننيا للحد من مسببات العمى لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظات قناة السويس، من خلال تنظيم قوافل طبية متكاملة تستهدف تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها وتشيخص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجرائها.

تعاون بين «صناع الخير» وهيئة قناة السويس

وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على ترحيب المؤسسة بالتعاون والشراكة مع مؤسسة اقتصادية عريقة مثل هيئة قناة السويس من خلال مسؤوليتها المجتمعية لدعم تمتع أهالي مدن القناة بصحة عيون أفضل، موضحًا أن جميع خدمات مبادرة عنيك في عنينا تقدم بالمجان تمامًا دون أنّ يتكلف المستفيد أي نفقات.

وأشار عبدالفتاح إلى أن التعاون بين هيئة قناة السويس وصناع الخير في مجال تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل المبادرة، يستهدف كل أهالي قرى ومدن ومراكز محافظات القناة، وأن الانطلاق بدء بتنظيم القافلة الأولى بقرية العمدة بمنطقة الجناين بالسويس.

خدمات مبادرة عينك في عنينا

وأوضح أن خدمات مبادرة عنيك في عنينا لصالح أهالي محافظات القناة، سوف تشمل تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الإصابة بأمراض العيون من خلال الاكتشاف المبكر، فضلًا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمن تم تشخيص احتياجه لها في القوافل في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وسوف يلي ذلك إجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها، وأن العمليات تشمل إزالة المياه البيضاء وتركيب العدسات والمياه الزرقاء وجراحات استعدال الجفون والشبكية وصولا لعمليات زرع القرنية.