جناح مصر في «أبوظبي للكتاب» يناقش العلاقات الثقافية التاريخية مع الإمارات

شهد الجناح المصري جناح «ضيف الشرف» في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والثلاثين، عقد ندوة بعنوان «العلاقات الثقافية والتاريخية المصرية الإماراتية»، ضمن محور «ضيف الشرف».

شارك فيها صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز اللغة العربية بأبو ظبي، وأدارها الكاتب والناقد الأدبي إيهاب الملاح، ودار مسارها حول العلاقات الأخوية والثقافية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

العلاقات المصرية الإماراتية

استهل صابر عرب الحديث بما تتبناه القيادة في الإمارات العربية المتحدة منذ التأسيس على يد الراحل الكبير الشيخ زايد، وأن الخطوات التي تم اتباعها أهلت الإمارات إلى ما نراه اليوم، وهو شيء نعتز به، وتحدث عن أواصر العلاقات المصرية الإماراتية، وما أسهمت به مصر بمثقفيها ومعلميها في معاونة الأشقاء لبناء نهضتهم التعليمية والثقافية، وما قابلوه بكل محبة لمصر والمصريين، وشكر حاكم الإمارات الشيخ محمد وإخوته على ما يبذلونه من تمتين الأواصر دائما.