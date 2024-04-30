رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عرض فيلم «نجيب محفوظ ضمير عصره» ضمن مشاركة مصر في معرض أبو ظبي 2024

كتب:

إلهام الكردوسي
02:35 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
نجيب محفوظ

نجيب محفوظ

يشارك المركز القومي للسينما في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام تحت شعار «هنا.. تُسرد قصص العالم»، والذي تقام فعالياته حاليا وحتى 5 مايو، بعرض فيلم «نجيب محفوظ ضمير عصره» غدا في تمام الساعة 2 مساء، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما عام 1989 وللمخرج هاشم النحاس، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، حيث اختير الأديب المصري الكبير الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

مشاركة مصر في معرض أبو ظبي

وتتضمن مشاركة مصر في المعرض عدة محاور منها  محور نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشمل أيضا ندوات مسجلة لأول مرة من أرشيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ34 يناير 2002، لبلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن الـ 90 آنذاك، وتعرض على شاشة ضمن فعاليات معرض أبو ظبي، إلى جانب عدد من الندوات يشارك فيها قطاعات الثقافة المصرية ومكتبة الإسكندرية. 

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي للكتاب يؤكد عمق الروابط بين البلدين

وزيرة الثقافة تزور أجنحة الناشرين المصريين بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة: اختيار نجيب محفوظ شخصية معرض أبو ظبي للكتاب يبرز عراقة مصر

وزيرة الثقافة تشيد باختيار الأديب نجيب محفوظ شخصية معرض أبو ظبي للكتاب

مدير مكتبة الإسكندرية: نجيب محفوظ أرّخ لنشأة الطبقة المتوسطة في مصر
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي