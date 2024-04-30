عرض فيلم «نجيب محفوظ ضمير عصره» ضمن مشاركة مصر في معرض أبو ظبي 2024

يشارك المركز القومي للسينما في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي تقام تحت شعار «هنا.. تُسرد قصص العالم»، والذي تقام فعالياته حاليا وحتى 5 مايو، بعرض فيلم «نجيب محفوظ ضمير عصره» غدا في تمام الساعة 2 مساء، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما عام 1989 وللمخرج هاشم النحاس، والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988، حيث اختير الأديب المصري الكبير الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ، الشخصية المحورية لهذه الدورة.

مشاركة مصر في معرض أبو ظبي

وتتضمن مشاركة مصر في المعرض عدة محاور منها محور نجيب محفوظ في ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يشمل أيضا ندوات مسجلة لأول مرة من أرشيف معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ34 يناير 2002، لبلوغ الأديب العالمي نجيب محفوظ سن الـ 90 آنذاك، وتعرض على شاشة ضمن فعاليات معرض أبو ظبي، إلى جانب عدد من الندوات يشارك فيها قطاعات الثقافة المصرية ومكتبة الإسكندرية.