«كليلة ودمنة» ندوة لمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب

شهدت فعاليات مشاركة مكتبة الإسكندرية المكثفة بالبرنامج الثقافي لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته 33، اليوم، ندوة بعنوان «كليلة ودمنة»، قدم خلالها الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، إطلالة حول مخطوطات كليلة ودمنة.

وتناولت المحاضرة، أهمية كليلة ودمنة في الواقع المعاصر والماضي، ولماذا تحديدا كليلة ودمنة؟ وكذلك أصل النص بداية من الأصل الهندي إلى الفارسي إلى العربي، والترجمات الكثيرة التي تصل إلى عشرين لغة.

أهم المخطوطات

كما تناولت الطبعات المبكرة للمستشرقين، بداية من طبعات المستشرق الفرنسي «دي ساسي»، والاستعانة بالمخطوطات الباريسية والمصرية، ثم الطبعات الشامية، وعلى رأسها طبعتها اليازجي وطبارة، ثم طبعة لويس شيخو، ثم طبعة عبد الوهاب عزام بتقديم طه حسين، وعرض لأهم المخطوطات والأقدم منها، سواء مخطوطات مكتبة أيا صوفيا، أو المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية الفرنسية.

مكتبة الإسكندرية

‎جدير بالذكر، أن مكتبة الإسكندرية تشارك بمشاركة متميزة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، الذي انطلقت أعمال دورته الـ33 يوم 29 أبريل، وتستمر حتى 5 مايو المقبل.