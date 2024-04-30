التحالف الوطني ينفذ 2233 مشروعا تنمويا في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان، إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ 2233 مشروعا تنمويا، مساهمة منها في توفير فرص عمل للشباب أبناء محافظة سوهاج، واستكمالا لدورها الخدمي في تنمية المجتمع المصري في مجال الرعاية الاجتماعية، متمثلا في محالّ تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات

وأكد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مديرا عاما جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجا، ليدر دخل ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات