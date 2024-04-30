«التنمية المحلية»: دعم 241 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك والاهتمام بتمويل مشروعات التصنيع الزراعي بالمحافظات.

تمويل مشروعات متنوعة

وأضاف «آمنة»، أنه تم تمويل حوالي 30 ألف مشروع من صندوق التنمية المحلية بمبلغ 229 مليون جنيه، بينها مشروعات التصنيع الزراعي بالقرى، بالإضافة إلى تمويل 211 ألف مشروع عبر برنامج مشروعك بتكلفة تقدر بحوالي 28.3 مليار جنيه.

تعزيز أنشطة القطاع الخاص

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي من خلال تطوير المراكز التكنولوجية 341 مركزا ثابتا و50 متنقلا، وتحسين خدمتين رئيسيتين من الخدمات الحكومية وهما ترخيص المحلات وتصاريح البناء، وذلك من خلال خفض وقت الحصول على هذه الخدمات وتبسيط إجراءاتها، وتحسين الخدمات المتعلقة بالتراخيص الصناعية وتسجيل الشركات وخدمات تطوير الأعمال لتحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات وتحسين جودتها على المستوى المحلي.

كما تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة، خاصة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية.

تشكيل لجان لمتابعة المراكز التكنولوجية

وأوضح أنه تم تشكيل لجان المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تقوم الآن بتقديم الدعم الفني للمراكز والمتابعة من خلال التطبيق وبالمرور على الطبيعة وعرض نقاط القصور والقوة على قيادات المحافظة، حيث يتم تقييم ومتابعة أداء مستوى تقديم الخدمات من خلال فريق متابعة المراكز التكنولوجية أو من خلال المرور الميداني لأعضاء قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية.