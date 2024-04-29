محافظة القاهرة: قانون ترخيص المحال العامة يختصر الدورة المستندية

أكّدت محافظة القاهرة استمرار تلقى طلبات ترخيص المحلات والأنشطة التجارية، من خلال الفرق الميدانية على المحال التجارية والمراكز التكنولوجية المتنقلة بكافة مناطق وشوارع الأحياء؛ لتنفيذ القانون رقم 154 لسنة 2019 لتوعية وتعريف أصحاب المحال، بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة، مشيرة إلى تلقى طلبات الترخيص لنحو 316 نشاطًا وفق القانون والتعامل معها بواسطة خدمة الشباك الواحد.

القضاء على البيروقراطية

وأوضحت محافظة القاهرة أن قانون المحال يعمل على اختصار الدورة المستندية للتقديم والحصول على الرخصة، والقضاء على البيروقراطية للتيسير على المواطنين، مع التأكيد على مركز إصدار تراخيص المحلات والمركز التكنولوجي بالحي بضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين بدقة وكفاءة وشفافية، تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

مستندات ترخيص المحال

وأوضحت محافظة القاهرة أن المستندات المطلوبة لترخيص المحلات تشمل نوع النشاط، مستخرج سجل تجارى حديث، البطاقة الضريبية، صفة مقدم الطلب، عنوان المحل المراد ترخيصه، رسم كروكي له، ويتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون تدخل العنصر البشرى من جانب العاملين بمراكز إصدار ترخيص المحال.