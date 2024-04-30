محمد رضا رئيسا لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف محمد رضا عبدالله محمد؛ للقيام بأعمال رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للمهندس حاتم نبيل.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن محمدرضا كان يشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني والمراجعة بقطاع الموارد البشرية بشركة مصر للطيران.

ومصر للطيران هي شركة طيران مملوكة للدولة وهي الناقل الوطني لمصر، وتتألف من شركة قابضة وعدد من الشركات التابعة التي تقوم بالعديد من الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل الجوي.